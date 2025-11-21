Асен Василев отговори на Борисов: Няма значение в каква валута е бюджетът, ако крадете от него

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че протестите се правят с цел да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. Василев посочи, че няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или в турски лири.

"Г-н Борисов, ако вие ще крадете от бюджета, ние ще бъдем против него, независимо в каква валута е", каза Василев в кулоариите на парламента.

По думите му вчера на протеста хората са били недоволни от политиката на това правителство, "което иска да им бръкне в джоба и да напълни касичките на властта".

"Възмутени са и от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов", каза още Василев.

Според бившия финансов министър сроковете за подаване на предложения между двете четения на бюджета били намалени "безпрецедентно".

"Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4. Така искат да минат предложенията до понеделник, вторник- комисии, когато искаме да блокираме. Ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, то е на второ четене в комисии", заяви той.

Василев посочи, че това правителство отказва да чуе българските граждани, да чуят работодателските организации.

Той призова всеки гражданин, "който не иска да му бръкнат джоба с 600 лв. с този крадлив бюджет", да се подише в подписката и да дойде да протестира.

Следващият голям прост е обявен за вторник (25 ноември).