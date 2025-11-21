Асен Василев отговори на Борисов: Няма значение в каква валута е бюджетът, ако крадете от него

OFFNews 21 ноември 2025 в 11:34 1379 1
Асен Василев

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Асен Василев, ПП

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че протестите се правят с цел да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. Василев посочи, че няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или в турски лири.

"Г-н Борисов, ако вие ще крадете от бюджета, ние ще бъдем против него, независимо в каква валута е", каза Василев в кулоариите на парламента.

По думите му вчера на протеста хората са били недоволни от политиката на това правителство, "което иска да им бръкне в джоба и да напълни касичките на властта".

"Възмутени са и от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов", каза още Василев.

Според бившия финансов министър сроковете за подаване на предложения между двете четения на бюджета били намалени "безпрецедентно".

"Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4. Така искат да минат предложенията до понеделник, вторник- комисии, когато искаме да блокираме. Ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, то е на второ четене в комисии", заяви той.

Василев посочи, че това правителство отказва да чуе българските граждани, да чуят работодателските организации.

Той призова всеки гражданин, "който не иска да му бръкнат джоба с 600 лв. с този крадлив бюджет", да се подише в подписката и да дойде да протестира.

Следващият голям прост е обявен за вторник (25 ноември).

"Виждате, че безпрецедентно бяха намалени сроковете за подаване на предложения. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4 дни, за да може до понеделник да минат предложенията, вторник - комисии, където искаме да блокираме, защото ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, е по време на второ четене в комисия. Ако изместят второто четене да не е във вторник, разбира се, ще изместим и протеста", посочи бившият финансов министър.

    Коментари
    47

    1

    Октим

    21.11 2025 в 12:16

    -0
    +12
    Най-после да се намери някой да каже истината за грабливите планова на мутрите, но пък и човека трябва да е 100-процентов финансист и икономист, а не някакъв селски турист, с каквото се обгражда неграмотния банкянски еднокнижник!
     
