Асен Василев отговори на Борисов: Няма значение в каква валута е бюджетът, ако крадете от него

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че протестите се правят с цел да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. Василев посочи, че няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или в турски лири.
"Г-н Борисов, ако вие ще крадете от бюджета, ние ще бъдем против него, независимо в каква валута е", каза Василев в кулоариите на парламента.
По думите му вчера на протеста хората са били недоволни от политиката на това правителство, "което иска да им бръкне в джоба и да напълни касичките на властта".
"Възмутени са и от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов", каза още Василев.
Според бившия финансов министър сроковете за подаване на предложения между двете четения на бюджета били намалени "безпрецедентно".
"Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4. Така искат да минат предложенията до понеделник, вторник- комисии, когато искаме да блокираме. Ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, то е на второ четене в комисии", заяви той.
Василев посочи, че това правителство отказва да чуе българските граждани, да чуят работодателските организации.
Той призова всеки гражданин, "който не иска да му бръкнат джоба с 600 лв. с този крадлив бюджет", да се подише в подписката и да дойде да протестира.
Следващият голям прост е обявен за вторник (25 ноември).
"Виждате, че безпрецедентно бяха намалени сроковете за подаване на предложения. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4 дни, за да може до понеделник да минат предложенията, вторник - комисии, където искаме да блокираме, защото ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, е по време на второ четене в комисия. Ако изместят второто четене да не е във вторник, разбира се, ще изместим и протеста", посочи бившият финансов министър.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
47
1
21.11 2025 в 12:16
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС
Син преби майка си и й се закани с убийство
ЕК с наказателна процедура срещу България заради правната помощ за заподозрени и обвиняеми