Асен Василев: КЗК да се раздвижи и да разследва има ли картел за сметопочистването

Според лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев изходът от кризата с боклука в София е софийската община да си развие капацитета и да си има сметоизвозващи фирми както е в Благоевград, Панагюрище и други градове.

По думите му половината български общини не ползват външни услуги - общината си има свои фирми и това е доста по-евтино на гражданите.

"Това да се натоварват гражданите с двойни и тройни сметки, за да може Вълка, Заека и не знам кой още да прибират тройна печалба няма да стане и се радвам, че кметът Терзиев каза, че няма да го допусне", каза Василев в кулоарите на парламента.

По думите на Василев ситуацията в двата столични района, които останаха без сметопочистване се нормализира и с помощта на други градове.

Относно заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е готов да окаже каквато подкрепа поиска Васил Терзиев, лидерът на ПП заяви, че като бивш главен секретар той може да помогне на министър Даниел Митов да разследва.

"Няма как фирма която идва от чужбина, да даде цена на половина от местните фирми, това означава, че има картел на местните фирми! КЗК да се раздвижи и да започне да разследва този картел", настоя Василев.

Той коментира и наводнението във вилно селище "Елените", като подкрепи становището на Камарата на архитектите в България, според която инцидентът е "резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие".

Той подчерта, че прокуратурата е била сезирана за незаконно строителство във вилното селище още през 2009 г. и че подписите на длъжностните лица, разрешили несъгласуваното изграждане, могат да бъдат установени.