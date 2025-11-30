Асен Василев: Бюджет 2026 ни вкарва в спирала, която води до немски данъци върху български заплати

Бюджет 2026 не може да бъде преработен. Към бюджета се прилага тригодишна прогноза и там е записано какво ще се случва с разходите, приходите и мерките в бюджета в следващите 3 години, заяви лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в предаването "120 минути" на бТВ.

По думите му основният проблем е, че бюджетът ни вкарва в спирала от много високи данъци и големият проблем е, че трябва да се преработи какво точно да бъде иззето от хората. Според него те не искат да плащат по-високи данъци, защото тези средства се вземат от тях.

"Основният проблем на този бюджет е, че ни вкарва в спирала с много високи, немски, данъци върху български заплати. Почваме да харчим повече, отколкото произвеждаме. Вместо плоския данък се въвежда прогресивен данък, който за по-високите заплати стига 30-40% в Германия, въвежда се корпоративен данък, който вместо 10 на сто става 15-20% за по-високите печалби и всъщност влизаме в това държавата да изземва повече и да харчи повече. До момента, от 2022 до 2024 г., правилото, то е записано в Закона за публичните финанси, е от това, което произведено от всички хора, 40% взема държавата и харчи толкова. Това, което е записано в този 3-годишен план е, че догодина този процент става 45 и постепенно расте. Такъв процент ще бъде иззет от хората", заяви лидерът на ПП.

За възможните промени в бюджета той посочи, че ако се направят дребни корекции, отраженията и ефектите са много малки.

"Ако кажем, че няма да харчим 45%, а 41 или 40, това е огромна корекция в бюджета и трябва да се преразгледат всички основни параметри. Хората много ясно заявиха, че не искат да плащат по-високи данъци, защото няма нужда. Тези пари се вземат от тях през данък дивидент, през пенсионна вноска, през по-голямо от заложеното в прогнозата без да им се дават права", заяви още Василев.

Той се обърна и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да оттегли напълно Бюджет 2026 и да се преработи основно.

Лидерът на ПП се защити като бивш финансов министър и заяви, че когато той е правил бюджета на държавата, е дал повече права на хората и не е имало чак толкова голямо недоволство.

Василев добави, че не трябва да се залагат бомби, които ще доведат до по-голямо преразпределение на средствата.

"Ще вдигнат преразпределението, ще вдигнат данъците и ще се откажат от парите от Европа. Те искат тези пари да ги заместят от заплатите на всички български граждани", подчерта Василев.

Той се обърна и към министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради това, че се готвят провокации на протеста, който ще се проведе утре (1 декември) от 18:00 часа в София.