Асен Василев: 4% инфлация догодина е абсолютна научна фантастика

Деян Милков 12 ноември 2026 в 11:58 1151 2
Асен Василев

Снимка БГНЕС
Асен Василев

Включените от управляващите 4% в макрорамката на бюджета са "абсолютна научна фантастика". Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Днес се случиха няколко неща в парламента и извън него, които са доста притеснителни. Първото, за съжаление, управляващите, въпреки обещанията да редактират текстовете за домашната ракия, са ги редактирали, но не напълно", каза Василев.

Текстът, който е останал, е: "Забранява се държането, предлагането и продажбата на ракия в места или помещения, свързани с осъществяване на стопанска дейност".

"И когато на бюджетна комисия им казахме, че трябва да падне държането и предлагането, за да не са в нарушение хората - примерно дядо, ако занесе на сватбата на внука си ракия, а сватбата е в ресторанта, а не вкъщи - това автоматично пада под ударите на закона. И затова казахме държавата да се ограничи там, където ѝ е ролята. Да няма продажба на домашна ракия в места, където се прави стопанска дейност", обясни бившият финансов министър.

По-притеснително за него обаче е покачването на цените на газа.

Видяхме два големи проблема, които станаха ясни - "Булгаргаз" поиска ново увеличение на цената на газа. След 32,5% увеличение на първи ноември се иска 14% увеличение през декември. За съжаление това няма да е последното увеличение, което "Булгаргаз" иска, защото цената още е по-ниска от цената на международните борси. Това означава, че натискът върху бизнеса, натискът върху цената на парното в София, натискът върху оранжериите, върху торовете, оттам върху цялата хранителна верига, ще бъде изключително голям и това, което правителството е написало в макрорамката на бюджета за 4% инфлация догодина, е абсолютна научна фантастика", обясни Василев.

По думите му при увеличаващите се цени на горивата и електроенергията няма адекватни мерки в бюджета как това да бъде овладяно и няма средства за антикризисен план.

"Това означава, че инфлацията ще стане изключително голяма и оттам вече хората ще обеднеят още повече, защото знаете, че предвиденото увеличение на доходите е в рамките на 5% и то не е за всички", категоричен е финансовият министър.

От партията коментираха и предложените промени в Закона за личната помощ.

"Спомняте си по време на предизборната кампания господин Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигарсите се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят българското общество бедно. Видяхме последния им законопроект, в който дефинират нова таргет група и това са родителите на хора с увреждания. Отнемат трудовите им права. Твърдо заявяваме, че заставаме зад личните асистенти, зад хората с увреждания, техните роднини и стартираме подписка, с която ще защитим техните права", каза Венко Сабрутев.

По думите му най-големият проблем е фокусът на "Прогресивна България", който е в нормалните хора, а не в олигарсите.

"Отнемането на трудови права, на трудово-осигурителни права - това, че те няма да натрупват годишен отпуск. Това, че те няма да осигурени. Това е голям проблем. Кои са личните асистенти - това са родителите на деца и възрастни с увреждания. Това ли се оказа най-големият проблем на държавата?", попита Сабрутев. 

Той попита къде е битката с  фалшивите хоспитализации и с фалшивите ТЕЛК-ове.

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Деян Милков

Деян Милков завършва журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а средното си образование получава в 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

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Коментари
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2990

2

Джендо Джедев

12.11 2026 в 12:49

-0
+0
Обикновено авторите на научна фантастика са високо ерудирани, често - и с научни титли, хора. Примери - колкото щеш - Азимов, Кларк, Бредбъри... Кошничарите доказаха, че научна фантастика (по-малко научна, но за сметка на това пък - адски фантастична) може да се пише и от полуграмотни лаици. Кой да предположи! Във всеки случай - машалла! Направо са за "Пулицър"!

-1338

1

Октим

12.11 2026 в 12:47

-0
+2
Ами какво е мЮлЮцЮонери, пожарникари, фатмаци, чалгаджии и всякакви други отрепки начело на държавата??? И то от много години насам ... Нещо по-лошо и от най-отвратителния кошмар, не само фантастика!
 
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