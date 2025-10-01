АПС предлага насилствено наложените имена по време на възродителния процес да бъдат заличени от държавните регистри

АПС вкарва два законопроекта в Народното събрание за промени в Закона за гражданската регистрация и в Закона за здравното осигуряване.

С промените в Закона за гражданската регистрация се предлага насилствено наложените имена по време на възродителния процес да бъдат заличени от държавните регистри.

"Български граждани, които попадат в тази хипотеза им се налага при определи административни услусги да попълват декларации за идентичност на имената, като по този начин допълнително биват унижавани. Направили сме предложение за починалите български граждани, които са були насилствено преименувани, техните имена да бъдат служебно заменени и насилствено наложените имена да бъдат заличени от регистрите", обясни Севим Али от АПС в кулоарите на парламента.

По думите му така се дава сигнал, че в демократична република не трябва да се толерират практики от тоталитарния режим.

Той обясни, че в момента всеки, който иска, може да подаде заявление за възстановяване на старото си име, но сега от АПС предлагат това да се случи автоматично по административен ред и имената да бъдат заличени от регистрите.

"Ако някой иска да си запази името си, няма проблем", уточни Севим Али.

Колегата му Танер Али обясни, че с предложените промени в Закона за здравното осигуряване предлагат да се изравни референтният период - вместо 60 месеца назад, да се връща 36 месеца, тоест 3 години. Промените касаят само българските граждани, които се осигуряват за собствена сметка.