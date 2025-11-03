Александър Николов: 100 млн. лева на месец ще са загубите от забраната на Лукойл за износ

OFFNews 03 ноември 2025 в 09:29 940 2
Бившият министър Александър Николов

Снимка Архив
Бившият министър Александър Николов

Рафинерията в Бургас, пряко или непряко, е най-големият данъкоплатец в държавата. Няма нещо по-важно за функционирато на държавния бюджет от това как работи рафинерията в България. 

Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов по бТВ. Държавата може да загуби 1 млрд. евро от евентуално спиране на операциите на компанията, прогнозира той. 

„Със свързани процеси покрай рафинерията в икономически процеси са замесени над 3 хиляди български юридически лица, които по цялата верига доставят, плащат данъци и правят каквото е необходимо, за да функционира това нещо“, каза още Николов. 

По думите му тези ефекти зависят от две неща – от пазара у нас, който той оцени на обща стойност около 5 милиарда за изминалата година, и от пазара извън страната ни – на обща стойност от 4 милиарда.

„От тези 4 милиарда, когато се работи в България, обратно в бюджета се връщат в зависимост от цените и продуктите, които се купуват, между 1,2 / 1,5 милиарда. Тоест, това, което ще се получи, е, че всеки месец държавният бюджет ще е контузен с допълнително минимум 100 милиона“, обясни Николов.

Всичко това според него произтича от забраната „Лукойл“ да изнася дизел и авиационно гориво, която депутатите гласуваха в петък.

    Коментари
    1605

    2

    Mumko

    03.11 2025 в 10:39

    -0
    +0
    Абе защо имам спомени, че все ревяхте, че Лукойл работи все на загуба и не плаща данъци. Има ли такъв министър и има ли такъв народ :) :) :)

    80

    1

    Far Rider

    03.11 2025 в 10:18

    -0
    +1
    Лъжец! Лукойл НЕ плаща данъци! А загубите са над 6 милиарда за хазната на Путин, другарю! Това вие болката в най-ниската част на гърба!
     
