Александър Николов: 100 млн. лева на месец ще са загубите от забраната на Лукойл за износ

Рафинерията в Бургас, пряко или непряко, е най-големият данъкоплатец в държавата. Няма нещо по-важно за функционирато на държавния бюджет от това как работи рафинерията в България.

Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов по бТВ. Държавата може да загуби 1 млрд. евро от евентуално спиране на операциите на компанията, прогнозира той.

„Със свързани процеси покрай рафинерията в икономически процеси са замесени над 3 хиляди български юридически лица, които по цялата верига доставят, плащат данъци и правят каквото е необходимо, за да функционира това нещо“, каза още Николов.

По думите му тези ефекти зависят от две неща – от пазара у нас, който той оцени на обща стойност около 5 милиарда за изминалата година, и от пазара извън страната ни – на обща стойност от 4 милиарда.

„От тези 4 милиарда, когато се работи в България, обратно в бюджета се връщат в зависимост от цените и продуктите, които се купуват, между 1,2 / 1,5 милиарда. Тоест, това, което ще се получи, е, че всеки месец държавният бюджет ще е контузен с допълнително минимум 100 милиона“, обясни Николов.

Всичко това според него произтича от забраната „Лукойл“ да изнася дизел и авиационно гориво, която депутатите гласуваха в петък.