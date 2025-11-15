Ахмед Доган ще е почетен председател на АПС

Ахмед Доган беше избран за почетен председател на АПС с оперативни функции, стана ясно на националната учредителна конференция на партия Алианс за права и свободи.
Делегати от цялата страна се събраха за началото на втория политически проект на Доган. Бяха определени четирима председатели, които ще отговарят за определени ресори. Това са Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков.
Централното оперативно бюро ще се състои от 17 души, сред които и Доган, съобщи Нова ТВ.
По предложение на инициативния комитет за председател и водещ на учредителното заседание беше избран Севим Али, а за секретари – Юлиан Мустафа и Диана Панайотова. Гласуването премина единодушно – без „против“ и без „въздържали се“.
В края на юли Ахмед Доган обяви в политическа декларация, че започва тримесечен преходен период за създаване на нова политическа формация, която ще е приемник на историческата мисия на "Движение за права и свободи" (ДПС).
