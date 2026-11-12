''Абсолютно безобразие'': ДБ и ДПС скочиха срещу промените в Закона за личната помощ

Демократична Българична и ДПС реагираха остро по повод предложените промени в Закона за личната помощ от Прогресивна България.

Депутатът от Демократична България Елисавета Белобрадова определи проментите като "абсолютно безобразие" и допълни, че ще се противопоставят ясно.

"Нямаше никаква възможност майките на деца с увреждания да се включат в този дебат за промените. Разбираме, че правителството се опитва да запълни дупки в бюджета, защото няма никакво друго обяснение. Разбираме, че хората с увреждания в България нямат достъпни услуги и възможност за достоен живот. Сега малкото, което получават от държавата, е поставено под риск. Ние ще бъдем против тези промени и ще видим какво можем да направим", каза в кулоарите на Народното събрание.

Вчера се внесоха и промени в Закона за здравето, които засягат как ТЕЛК и НЕЛК ще взимат решения относно процента инвалидност и нуждата от чужда помощ, коментира депутатът Катя Панева. По думите й се въвежда комплексната оценка, която е изключително важна. Тя отразява как увреждането се отразява в ежедневието и работата на всеки един човек с ТЕЛК, каза Панева и допълни, че това са процеси, които в България много отдавна е трябвало да се въведат.

Тe са на база Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация (СЗО), но е съвсем частично копирано, коментира народният представител. Според нея начинът, по който се предлага, прави функционирането неправилно.

От ДПС също скочиха срещу промените в Закона за личните асистенти.

"По тъмни догми е вкаран законопроект, който посяга на най-уязвимите, на достойнстовото на личните асистенти. Посяга на хората, които се грижат са своите болни деца. На хората, които полагат грижи за своите майки и бащи. Нима това трябва да се случва точно сега, когато държавата е в толкова ужасно състояние. Това ли е всичко, което в момента се опитва да направи Прогресивна България. С това ли борим всичко, което общеваха - с грижата и отношението към личните асистенти. Нима майката, която се грижи за собственото си болно дете, което е с увреждания, трябва да остави детето си, за да отиде и изкара някой друг лев и да работи на трудов договор. Това ли е нормалното? Или детето, сина, дърщерята да остави майката си на легло, за да може да работи на още един трудов договор", реагираха остро от ДПС.

От ДПС поискаха този законопроект да бъде оттеглен и призоваха Прогресивна България "да оставят майките да се грижат за децата".

Спорни промени в Закона за личната помощ предизвикаха остри реакции, готвят се протести

Следете новините ни в :