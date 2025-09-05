36 вагона не стигат за покриването на графика на влаковете, до края на годината ще станат 70

Около 36-37 вагона не достигат за покриването на графика на движението на влаковете. До края на годината броят им ще е 70, обяви транспортният министър Гроздан Караджов по време на днешния парламентарен блицконтрол.

Той отговори на въпрос на депутата Павлин Найденов от АПС, който посочи, че за последните няколко месеца са обявени поръчки за 3-4 млрд. лева за закупуването на мотриси и инвестиции в трасета и попита как ще се подобри железопътният транспорт у нас.

Караджов посочи, че договорът за обществена пътническа услуга за 1,4 млрд. лв. всъщност е за 12 години. Министърът обясни, че на практика договорът е равен на онази субсидия, която и към днешна дата плащаме на "БДЖ-Пътнически превози", умножен по 12. Караджов подчерта, че ако искаме да има железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност.

Той отбеляза още, че настоящият подвижен състав е на изключително лошо равнище.

"Имаме влакове, които са над 40-годишни. В обикновена ситуация тези вагони не би трябвало да се движат, но въпреки това им се правят ремонти. Поддържат се в движение поради простата причина, че няма вагони", изтъкна Караджов.

Той каза още, че заради липса на вагони са спрени над 36 влака в три региона на България, за да могат мотрисите от тях да се преместят към онези дестинации, където през лятото има по-интензивно движение.

Министърът посочи, че има обявени поръчки, но те ще се реализират евентуално след около три-четири години.