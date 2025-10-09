33% от шефовете в публичните предприятия да са жени, одобри НС на първо четене

Народното събрание прие на първо четене законопроект на правителството, който предлага 33% от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на борсата, да се заемат от жени.

Промените бяха публикувани за обсъждане миналата есен и внесени през декември 2024 г. в деловодството на сегашния парламент и чак сега влизат в пленарната зала. Ето как протече гласуването:

Проектът за допълнение на Закона за равнопоставеността на жените и мъжете и транспонира европейска директива и на Съвета на ЕС за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и за свързаните с това мерки, аргументират се вносителите от Министерския съвет (МС).

Проектозаконът е с целева дата 30 юни 2026 година и предвижда налагане на санкции при неизпълнение от страна на дадено дружество.

Идеята е "представители на по-слабо представения пол" да заемат най-малко 33% от всички директорски позиции, както със, така и без изпълнителни функции, на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите. Има зададено обаче и ограничение на това колко жени шефове може да има - не повече от 49%.

Става въпрос за временни насърчителни мерки, които са задължителни за държавите членки, уточнява се в проектозакона.

Директивата на ЕС ще бъде в сила още 14 години - до 31 декември 2038 г. Данните сочат, че през 2023 г. едва 19,3% от ръководните длъжности на високо ниво - директор, се заемат от жени.

По-ниската заетост сред жените, както и заетост в нископлатени сектори, и на по-ниски позиции на ръководни длъжности, задълбочават разликата в заплащането по пол, която е 13% в полза на мъжете за 2022 г. В дългосрочен план това води до по-висока разлика в пенсиите в полза на мъжете и нарастване на бедността сред жените, най-вече сред възрастните жени в пенсионна възраст, пише още в мотивите на законопроекта.

Мерките важат за публичните предприятия, но не и за малките и средни предприятия.

Отпор на законопроекта дадоха само от "Възраждане". Георги Георгиев каза, че са странни двойните стандарти в законопроекта и оцени предложенията като "странни истории, идващи от брюкселската бюрокрация".