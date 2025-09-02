23 партии, 4 коалиции и 2 местни коалиции се регистрираха за вота в Пазарджик

23 партии, четири коалиции и две местни коалиции са се регистрирали за участие в новия избор за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври. Крайният срок изтече вчера. , сочат данните в официалната страница на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, като днес беше крайният срок.
Общият брой на мандатите за новия общински съвет е 41, сочат данните на страницата на Общинската избирателна комисия.
От Община Пазарджик информираха, че със своя заповед кметът Петър Куленски определя образуването на 145 избирателни секции в община Пазарджик, като 91 са в град Пазарджик и 54 - в кметствата, уточнява БТА.
До насрочване на нови избори се стигна след като на 17 юли Върховният административен съд касира изборите за общински съветници в Пазарджик. До провеждането на нов вот работи старият общински съвет, доминиран от близки до бившия градоначалник Тодор Попов.
На 31 юли президентът насрочи дата за нови избори за Общински съвет в Пазарджик - 12 октомври 2025 г.
