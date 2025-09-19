15 допълнителни минути за интегралните изпити ще получат учениците

15 допълнителни минути ще получат учениците за решаване на новите интегрални изпити, въведени от МОН тази учебна година. Това стана ясно от отговор на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос на депутата Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ по време на петъчния парламентарен контрол.

Вълчев обясни, че от учениците няма да се очаква да помнят наизуст нито едно понятие за изпитът, който си остава по математика, макар и да съдържа задачи, тематично свързани с природните науки. Той посочи, че през последните дни е говорил много за изпита, но явно още има нужда за това.

"6 от 24 задачи ще са елементарни задачи по природните науки. За да се види дали разбират основни понятия като смес, киселинност, отражение на светлината. Неща, които трябва, ако учат с разбиране, без частни уроци, основно в 7 клас да са усвоили. Много по-малко знания ще се изискват в тези учебни програми. Няма да се изисква физичен закон или уравнение наизуст. Няма да се изисква да знаят закона на Джаул-Ленц. Нито едно понятие няма да се изисква", уточни Вълчев, визирайки конкретно изпита за 7 клас.

Миннистърът посочи, че задачите ще съдържат понятия като киловат, волт и час, които всеки трябва да знае, а скоро в специална директория на сайта на МОН ще бъдат публикувани още примерни задачи. Той увери, че децата няма да имат нужда от частни уроци, за да се научат да ги решават.

"Целта не е да се прави изпита по-труден, напротив, изпитът ще е по-лесен. Ако погледнете публикуваните модели, те са относително по-лесни", допълни той.

Вълчев каза също, че промяната е обявена отдавна и не е изненада. Според него това е първата стъпка към по-практически насочено образование, а като причини за досегашните проблеми в системата посочи "поколенчески дефицити", както и прекомерната употреба на екранни устройства от учениците.