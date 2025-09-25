Златен стандарт за работодателски практики вече и у нас

Колко често компаниите у нас казват, че „хората са най-важният им капитал“? Почти винаги. Но далеч по-рядко служителите имат възможност да потвърдят (или опровергаят) тези думи в независим процес, който измерва реалното им преживяване на работното място. Именно това прави международният сертификат Investors in People (IIP) – един от най-престижните международни стандарти с 30-годишна история, който оценява как организациите управляват, развиват и подкрепят хората в тях. Злато от него спечели Лидл България – заради оценката на собствените си служители.

Първи в страната

Компанията е първата и единствена в България, която получава най-високото признание по актуалната методология на сертифициране от Investors in People, и единствена в групата на Lidl с подобна награда. Така веригата влиза и в един доста отбран кръг в глобален мащаб, тъй като златно ниво постигат само около 29% от сертифицираните организации.

Как се печели злато от IIP

Процедурата далеч не е формална. Тя включва независим одит, серия от индивидуални интервюта и анонимни анкети с хора от всички йерархични нива. На практика всеки, който работи в организацията, може да бъде помолен да даде обратна връзка. Методологията е съсредоточена върху три направления – лидерство, подкрепа и развитие на екипа. В България резултатите показват, че именно културата на Lidl е най-силният актив на компанията. Служителите посочват няколко области, които я отличават, сред които:

Прозрачност и доверие – хората казват, че работят в среда, която цени откритостта и коректността. Действия в унисон с ценностите – те виждат етичните принципи на компанията в ежедневната си работа, както и връзката между ценностите и действията на ръководството. Насърчаване на иновациите – новите идеи се посрещат с интерес и получават подкрепа за реализация, а инициативността се цени високо. Устойчив успех с фокус върху бъдещето – стратегията на компанията е насочена към дългосрочна стабилност и принос към обществото, като се търсят решения, които носят полза както за организацията, така и за обществото.

Гласът на служителите

Към тези резултати одиторите добавят и още два акцента: структурата на компанията, която едновременно улеснява постигането на бизнес целите и подпомага личното развитие на хората, както и културата на непрекъснато усъвършенстване – среда, в която служителите се чувстват свободни да изразяват мнение и да дават обратна връзка.

Обобщените данни от проучването показват, че по-голямата част от служителите намират работата си за интересна, ценят възможността да работят в екип и усещат култура на уважение. Мнозина посочват, че се чувстват отговорни да подобряват процесите и вярват, че компанията има положителен принос за обществото.

„Културата на Lidl се усеща навсякъде – тя е култура на единство, свързаност и цел. Впечатляващо е не само как привличате „хора, ориентирани към хората“, но и как поддържате тяхната ангажираност като общност. Ръководният екип съчетава видимост, ориентираност към хората и стратегическо мислене”, споделя Гуен Пауъл, одитор и представител на Investors in People.

Какво означава това за пазара

В условия на остър недостиг на кадри в търговията на дребно и все по-високи очаквания на търсещите работа, това е сигнал за стабилност, предсказуемост и дългосрочен ангажимент към хората. От компанията подчертават, че отличието е резултат от политики, които развиват дългосрочно и последователно: конкурентни условия на труд и заплащане, програми за обучение и развитие, насърчаване на младежката заетост и многообразието, както и социално-отговорни инициативи.

За Investors in People

Investors in People е глобален стандарт в управлението на хора с над 30-годишна история и над 59 000 сертифицирани организации в 101 държави. Сертификатът е международно признание за работодатели, които последователно и доказано инвестират в своите екипи, а само 29% от акредитираните организации постигат златен стандарт.

За Лидл България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част e от немската Schwarz Gruppe и присъства в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 139 магазина в 59 града и над 4000 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели наложиха Lidl в България като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена, и компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори