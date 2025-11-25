Жива верига срещу строеж в парк в столичен квартал

OFFNews 25 ноември 2025 в 08:15
Парк

Снимка БГНЕС/ЯНИЦА БЪРНЕВА
Парк

Жители на столичния квартал "Белите брези" излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк, съобщава Нова телевизия. Недоволните твърдят, че от четиридесет години в този парцел има малка гора и зелени площи. Общината обаче дава разрешение за строеж.

Разрешението е за изграждане на паркинг с бариера. Протестиращите се готвят за жива верига, ако дойдат багерите. 

Днес те блокират бул. "България".

Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот.

"Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата”, смята жител на квартала.

„С право хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза. Когато е мислен квартал "Белите брези", е трябвало тук да има зелена площ, която да пази от шума и замърсяването. Намеренията за изменения днес съсипват тази идея. Ако ще се прави това, тук трябва да се създаде нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи”, посочи зам.-кметът на района Сотир Иванов.

Протестиращите заявиха категорично, че в никакъв случай няма да допуснат застрояване. Техните най-големи притеснения са, че повече няма да дишат чист въздух, както и че децата им няма да има къде да играят.

    PaulPierce

    25.11 2025 в 08:19

    Класика в жанра, прави се паркинг или футболно игрище по европрограма и след 3-4 години тихомълком е изникнал блок
     
