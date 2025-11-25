Жителите на софийски квартал сигнализират за улица с липсващо отводняване

Жителите на столичния квартал "Манастирски ливади" сигнализират за улица с липсващо отводняване. Хората разказват, че при всеки дъжд гаражите им се пълнят с вода.

На улица "Казбек" в квартала, въпреки че от два дни не е валяло, се виждат още локви по улиците, съобщава bTV.

"Състоянието на улицата е неадекватно за ново училище, което виждаме до нас - дългоочакван проект за квартала и за живущите. На всеки дъжд има 40 м локва, която завършва пред училището, което застрашава децата през зимния сезон. Когато паднат още температурите тази локва ще замръзне - първо е опасно, второ създава предпоставки за катастрофи, защото тук колите не се движат с ниска скорост, резултатът може да е трагичен", коментира жител на "Манастирски ливади".

Гражданите казват още, че има подадени множество сигнали, дават се обещания, че в кратки срокове ще бъде изградена шахта, която да отводнява, но това така и не се случва.

Улицата е на 12 г. Няма канализация по проект, както и в по-голямата част на квартала.

Столичната община ще извърши проверка и ще възложи проучване за изграждането на дъждовна канализация. Ще бъде изискано становище от "Софийска вода" относно наличната и въведена в експлоатация канализация на улицата, както и необходимите изходни данни.