Жълт и оранжев код за дъжд, застудяване в цялата страна

Дъжд и застудяване в цялата страна предлага времето днес.

Оранжев код е в сила за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас, където се очакват значителни количества валежи и временно интензивен дъжд. В останалата част от страната е обявен жълт код за валежи.

След обяд от северозапад те ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2 градуса.

Край морето също ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен западен вятър . Максималните температури, както и температурата на морската вода, ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Утре ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните ще останат без съществена промяна. През следващите дни ще бъде предимно слънчево.