Земетресение в Гърция, усетено е и у нас

05 ноември 2025 в 09:33
Земетресение с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на град Ксанти, Северна Гърция, съобщи Евро-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от БТА. 

Трусът е станал в 9:16 ч.  Епицентърът му е бил на 12 км западно от Ксанти и на 110 км южно от Пловдив.

Дълбочината на огнището се оценява на 7 км. 

Земетресението е бил усетено в много райони на Гърция и на България.

