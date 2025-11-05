Земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Земетресение с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на град Ксанти, Северна Гърция, съобщи Евро-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от БТА.

Трусът е станал в 9:16 ч. Епицентърът му е бил на 12 км западно от Ксанти и на 110 км южно от Пловдив.

Дълбочината на огнището се оценява на 7 км.

Земетресението е бил усетено в много райони на Гърция и на България.