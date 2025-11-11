Затварят две ленти в участък от АМ ''Тракия'' утре

Утре - 12 ноември (сряда)- между 8 ч. и 18 ч. заради асфалтиране временно ще се промени организацията на движение в участък от АМ „Тракия“ в област Пловдив, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Асфалтовите дейности ще се изпълняват в платното за София при 137-и км и между 140-и и 142-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава изпреварващата лента.

Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.