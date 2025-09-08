Засилен трафик в последния ден от почивката

Засилен ще е трафикът по магистралите към София в последния от почивните дни.

Поради тази причина от 14:00 ч. до 20:00 ч. се ограничава движението на камиони над 12 тона по "Тракия", "Хемус" и "Струма", само в посока София.

Няма да се спира движението на камиони от София в посока Бургас по АМ "Тракия", по АМ "Хемус" - от София до км 87, както и по АМ "Струма" от София в посока Благоевград. Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

По магистралите забраната няма да обхваща и МПС над 12 тона, които извършват превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти.

От Гранична полиция съобщават, че на границата с Турция трафикът е интензивен при ГКПП "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили.

На границата с Румъния от 22 август т.г. фериботната платформа, обслужваща прехода Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Гърция пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.