СО мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за почистването на ''Слатина'', ''Подуяне'' и ''Изгрев''

От утре,1 декември, Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ , които са в Зона 3, обяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг за организацията за сметосъбиране в столицата.

Причината е изтичането на договора на Зона 3 с „Грийн Партнърс“ и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.

„Да знаят хората, че се прави всичко, което е било в наши ръце, на база на натрупания опит в „Красно село“, от „Люлин“, за да сме по-подготвени“, увери кметът на София и благодари на всички, които са помогнали.

По думите му целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района.

Терзиев обясни и каква е причината да не е подписан до момента договор - „има интерес от определени фирми да успеят да спечелят поръчки на значително завишени цени, които излизат много извън прогнозните за цялата поръчка".

Зам.-кметът на София в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева обяви, че в момента се разполага с 5 собствени големи сметоизвозващи камиона и 6 малки, които ще бъдат използвани от утре.

„Очакваме допълнителна техника през другата седмица, с която да можем да получим нужния брой камиони. Позволете ми да не казвам откъде, тъй като това много пъти създава сериозни проблеми, когато кажем, че някой ще ни предостави. Просто очакваме да повишим капацитета си с нови 6 камиона... Не мога да коментирам какъв е натискът, но е факт, че тези, които искат да ни помагат, биват подлагани на натиск.“

Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва към тези три района, обясниха от СО.

За да се предотврати натрупването на отпадъци около кофите, общината разполага големи контейнери тип „гондола“ на ключови места. Една от тези точки е на границата между районите „Подуяне“ и „Слатина“ - терен общинска собственост.

Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов и кметът на „Слатина“ Георги Илиев поясниха, че тези контейнери ще служат основно за претоварване на събрания от малките улици боклук от екипите и доброволците, за да не се губи време в курсове до завода за отпадъци. Въпреки това, гражданите също могат да изхвърлят там едрогабаритни отпадъци.

Районните кметове призоваха столичани да изхвърлят отпадъците разделно, за да намалят обема на общия боклук, и да не изхвърлят строителни материали в контейнерите за битова смет. Те апелираха и за сигнализиране при препълнени кофи чрез наличните мобилни приложения и уебсайтове.