Започна изплащането на пенсиите за август

От днес до 20 август ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.
Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Собственикът на Симеоновския лифт прати в СО проект за възстановяването му
Арестуваха американски войник, опитал да изнесе информация за танковете ''Ейбрамс'' на Русия
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни