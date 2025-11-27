Започна дарителска кампания за паричната гаранция от 200 хил. лв. на Благомир Коцев

Дарителска кампания за събиране на средствата за паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев беше обявена днес в официалната му страница във Facebook.

Инициативата е подкрепена от семейството му – Ками, Биляна, Рубин и Евелина Коцеви, съобщиха от пресцентъра на „Продължаваме промяната“.

„Съдът определи безпрецедентната сума от 200 000 лв. за неговата свобода. Той може да бъде при децата си веднага щом сумата бъде внесена. Нека не позволяваме Благо да остане нито ден повече в ареста“, се казва в апела на партията, която приканва гражданите да се включат в инициативата.

По-рано днес Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Коцев – от „задържане под стража“ на парична гаранция, която той трябва да внесе в седемдневен срок. В този период определението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна.

Още преди заседанието десетки негови близки, съмишленици и граждани се събраха пред съда. Те посрещнаха Коцев с аплодисменти, плакати и скандирания, настоявайки за освобождаването му.