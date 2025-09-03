Задържаният за дерайлиралия трамвай си признал вината, наказват и ватмана

Ватманът, който остави без контрол дерайлирая трамвай в София вчера, ще бъда наказан с предупреждение за уволнение или с уволнение. Той няма право да слиза от трамвая, за да си купува кафе, но ватманите често го правят, заяви Милен Миньов, началник на отдел „Технически и качествен контрол“ по повод инцидента, при който трамвай излезе от релсите и се блъсна в подлез и паркирани автомобили в София.

В кабините на трамвайните мотриси има монтирани камери. Ватманът обясни, че обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Когато излиза от магазина, вижда, че трамваят е потеглил, допълни той. По думите му ватманът има над 20 г. опит в столичния градски транспорт.

"Щетите по подлеза ще са за десетки хиляди левове, започна работа по оценяването им, каза кметът на район Средец Трайчо Трайков. Хубавото е, че пътното платно не е компроментирано, допълни той.

Ремонтът ще започне веднага. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните. Непосредствените дейности ще започнат със средства на Столичния електротранспорт и Аварийния фонд на общината. Който е причинил щетите, той трябва да плаща за отстраняването им", каза още Трайков.

Вече има задържан. От камерите в кабината на ватмана се виждат двама младежи и ръка, която дърпа ръчката на трамвая и той потегля, задържаният е потвърдил на полицията това, което се вижда от камерите и е признал вината си. Другият извършител още се издирва, написа общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев във фейсбук.

Ватманът има вина - не може да оставя 38 тона машина без надзор по средата на курса с отворен прозорец, без да блокира лоста за управление. Виновни са и лицата, които бъркат в кабината и заради които трамваят тръгва. Ръководството на „Столичен електротранспорт“ ЕАД също носи вина, защото по думите на различни техни представители ватманите често спират и слизат. Не може да допускат подобно поведение и трябва да поемат отговорност за неспазване на елементарни стандарти за сигурност. Има обаче и политическа вина - сегашното ръководство е „временно“ назначено вече над 1 година с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и отцепници от Възраждане. Те наложиха това ръководство силово в общинския съвет през икономическото си мнозинство.