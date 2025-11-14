Задържаха 18-годишен, предизвикал пожар в центъра на София

OFFNews 14 ноември 2025 в 18:16 1956 2
Задържане

Снимка Pixabay
С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен мъж за хулигански действия, довели до пожар в центъра на София.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като запалил струпани в недвижим имот отпадъци, растителност и безстопанствени вещи на столичната ул. „Пиротска“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. 

Според прокуратурата обвиняемият вече е осъждан. Прокурор внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ в Софийски районен съд. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил мярката.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7500

    2

    Gunteer

    14.11 2025 в 18:38

    -0
    +0
    "Малцинство" или "бежанец"? То други по тази улица вече няма, като изключим заблудените туристи, работещите и транзитно преминаващите.

    3732

    1

    TheRealDruckertreiber

    14.11 2025 в 18:23

    -0
    +0
    Ми на село като има боклук и го палиш...
     