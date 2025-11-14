Задържаха 18-годишен, предизвикал пожар в центъра на София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен мъж за хулигански действия, довели до пожар в центъра на София.
Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като запалил струпани в недвижим имот отпадъци, растителност и безстопанствени вещи на столичната ул. „Пиротска“.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Според прокуратурата обвиняемият вече е осъждан. Прокурор внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ в Софийски районен съд. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил мярката.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-7500
2
14.11 2025 в 18:38
3732
1
14.11 2025 в 18:23
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)
Големият ни барабанист Христо Йоцов с държавна награда