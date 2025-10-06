Забраняват рекламата по покриви, промените на път да скарат бизнеса и Спаси София в СОС

Да се забрани рекламата по покривите на сградите в столицата, а на фасади и калкани на стени размерът й да се отграничи до 60 квадратни метра, предлага доклад за промени в Наредбата за преместваемите обекти, внесен от Спаси София и подкрепен от БСП, ПП-ДБ и Синя София.

Основната цел е да се изчисти градската среда от безразборното им поставяне и да се намали т. нар. визуален и светлинен шум, твърдят вносителите Иван Виделов, Станислав Младенов, Грети Стефанова, Андрей Зографски, Росица Николова, Иван Сотиров.

Освен естествените естетически съображения, забраната за поставяне на рекламни елементи по покривите произтича от оплаквания на живеещи в съседство със съоръженията за прекомерно светлинно замърсяване нощем. С това се нарушава правото на почивка на гражданите. От друга страна, забраната не засяга фирмените надписи, условията за поставяне на които са уредени в чл. 48 и сл. от Наредбата. Тяхното поставяне върху покриви на сгради не се ограничава с оглед на по-малките им размери, фиксираното съдържание и специфичното им предназначение. Покривите предоставят една неограничена рекламна площ, която много трудно може да се регулира и контролира поради особеностите на достъпа и условията за функциониране на етажната собственост по реда, предвиден в Закона за управление на етажната собственост. Покривната реклама, която е по правило свързана с електрическите инсталации, създава по-високи рискове от обикновените както за конструкцията на сградата, така и за безопасността на обитателите на сградата и за минувачите, обясняват още вносителите на промените.

Забраната ще намали съществено рисковете за причиняване на вреди върху сградите и минувачите в случаите на некачествено проектиране и изпълнение на конструкцията, както и в зачестяващите природни събития с висока интензивност (бурен вятър, мълнии и др.). Тя ще намали и рисковете за безопасността на движението по пътищата и ще намали светлинното замърсяване в жилищните зони. Забраната се отнася само за рекламните елементи. Тя не засяга правото на собствениците на сгради да поставят свои и на наематели фирмени надписи върху фасадите и покривите на тези сгради по реда на чл. 48 от наредбата, обясняват от Спаси София.

Лобистки промени във външната реклама на София се правят зад гърба на кмета Васил Терзиев, заявиха днес от Националната асоциация за външна реклама. Те са изпратили писмо до Терзиев, до председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и до главния архитект Богдана Панайотова, в което изразяват "своето крайно възмущение от провеждането на изменения в нормативната база, регулираща бизнеса с външна реклама, обявени на единния електронен портал на Столична община, без обществен и професионален дебат, както са правени предходните промени в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоратилните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО)".

От НАВР настояват срокът на обществените консултации по предложените промени да бъде удължен и "да се проведат реални обсъждания".

И още:

Да бъде сформирана работна група, в рамките на която да бъдат обсъдени подготвяните промени, а те да бъдат прецизирани и обективни за всички оператори на външна реклама. НАВР от своя страна, прилага своите конкретни аргументирани предложения и остава на разположение за всякаква форма на взаимни срещи и консултации.

Предприетото Изменение на НПОРИМДЕРДТСО се прави без ясен анализ за последващите ефекти върху пазара на външна реклама и обобщен анализ на икономическите и социалните последствия върху множество етажни собствености и техните сгради.

Няма ясно обосновано становище какво налага промяната именно на тези предложени текстове, а не на други, които са коментирани като спорни на предходни процедури по изменение на наредбата.

Предложените промени в чл.16 и чл.17 целят премахването на двата най-естетичсески издържани и ненатрапчиви рекламни канала – „покривна реклама“ и „реклама върху калкани на сгради“, което ще доведе до фалити на определени компании. Респективно търсенето на пазара ще се насочи към останалите рекламни формати, от което ще се облагодетелства конкретна фирма - монополист в тях! Налице е предспоставка за нелолялна конкуренция и дисбаланс на пазара на външна реклама и превръщането на Столична община в бизнес регулатор, твърдят от НАВР.

Докладът за промените в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община е предвиден като първа точка в дневния ред на предстоящото заседание на СОС на 9 октомври.