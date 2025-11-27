Забранено е движението между селата Железница и Церово поради свличане на земна маса

Поради свличане на земна маса и камъни Община Симитли въвежда временна забрана за движение по пътния участък между симитлийското село Железница и благоевградското село Церово, съобщиха на фейсбук страницата на Община Симитли. Оттам посочват, че засегнатата отсечка представлява сериозен риск за безопасното придвижване на превозни средства и пешеходци.

Както БТА съобщи, на територията на община Симитли е обявено бедствено положение във връзка с проливните дъждове от последното денонощие. От Общината посочват, че с цел осигуряване на достъпност и безопасно придвижване ще бъде организирано пропускане на моторни превозни средства за обществен превоз на пътници, извършващи междуселски транспорт, както и специализиран превоз на деца и ученици.

От Общината съобщиха и за наводнени участъци в квартал „Дрънкалица“ на Симитли. От администрацията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание, поради образуваните локви и наводнени участъци вследствие на обилните валежи.