За кого е новият iPhone Air?

Когато Apple добави думата Air към даден продукт, това винаги означава нещо различно. Това е обещание за представяне на високо ниво, постигнато без усилие, идеалното съчетание между производителност и преносимост. MacBook Air предефинира лаптопите като демонстрира, че не е нужно да са обемни и тежки, за да вършат добра работа. iPad Air представи първокласни функции на серия по-достъпни таблети и така достигна по-широка аудитория. Сега е ред на iPhone Air да направи за смартфоните това, което неговите съименници направиха за своите категории, а именно, да накара по-малкото да се усеща като повече.

Философията „Air“

Air продуктите на Apple винаги са следвали ясна философия - елегантни и ефикасни. Идеята тук не е да се конкурира Pro линията, а да се извлече най-доброто от технологията, като се запазва баланс. iPhone Air е точно това - по-тънък, по-лек и проектиран за тези, които ценят минимализма.

Това е телефон за хора, които не се нуждаят от всичко, а само от най-важното, опаковано в премиум тяло. Но ако трябва да изпаднем в малко повече конкретика, ето кои са онези, които биха извлекли най-много полза от него.

Ежедневните творци

Камерата на iPhone Air е задвижвана от най-новия процесор за обработка на изображения на Apple и е създадена специално за творци, които искат феноменални резултати, без да носят професионално оборудване. Независимо дали документирате пътувания, снимате кратки видеа или запечатвате семейни моменти, iPhone Air предоставя отлични резултати, без обема на Pro моделите. Това е идеалният спътник за фотографи и влогъри, които искат качество в движение, обгърнато в устройство, което лесно се побира в джоб.

Любителите на стилните технологии

Дизайнерският екип на Apple е придал на iPhone Air изискана естетика: титаниева рамка, елегантен заден панел и изискани цветове. Това е устройство, което е премиум, но семпло, технологично напреднало и същевременно неостаряващо. Тънкият профил и ултраяркият дисплей го правят едновременно модно изявление и функционален инструмент. Това е iPhone за хора, които се интересуват както от това как изглежда и се усеща телефонът им, така и от това как се представя.

Смелите изследователи

С 5G свързаност, MagSafe зареждане и подобрена издръжливост, iPhone Air е създаден за тези, които живеят спонтанно - студенти, пътешественици и любители на екстремните преживявания. Той е достатъчно лек, за да го носите навсякъде, достатъчно мощен, за да е в крак с времето, и достатъчно интелигентен, за да се адаптира. Независимо дали става въпрос за навигиране в нови градове, стрийминг на музика в движение или проследяване на походите с Apple Fitness+, iPhone Air тихо и ефективно се справя с всичко.

Yettel: Премиум грижа за модерна икона

Притежаването на iPhone Air не е просто въпрос на покупка, а на преживяване. Премиум поддръжката от пакета с услуги “Смартфон вселена” на Yettel дава на потребителите спокойствието, което съответства на продукта на Apple. Тригодишна безплатна гаранция, поддръжка в оторизиран сервиз на оператора при повреда, опция за сключване на допълнителна застраховка и възможност за връщане на старо устройство в замяна на отстъпка за ново.

Цената на iPhone Air в Yettel започва от 96.99 лв. / 49.59 евро на месец или 2034.04 лв. / 1039.99 евро в брой, с двугодишно споразумение Total Unlimited MAX (с месечен абонамент за първите 12 мес. 75.99 лв. | 38.85 евро). Телекомът предлага и безплатна доставка в цялата страна за всички онлайн поръчки. За всеки, който иска да се наслаждава на iPhone Air с увереност и грижа, Yettel предоставя идеалния начин да се сдобие с най-леката и балансирана визия на Apple досега.