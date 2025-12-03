Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

София, 3 декември 2025 г. Yettel представи новото си мобилно приложение на специално събитие под надслов Future Looks Like WOW. Телекомът събра медии и партньори в първото имерсивно пространство у нас – Videnie, за да разкаже за трансформацията на приложението Yettel.

С модерен дизайн и интуитивна навигация, днес то обединява в едно онлайн магазин, разнообразие от услуги и възможности за развлечение. Потребителят може напълно дигитално да купи нов смартфон или аксесоар, да активира план и да пренесе номера си от друг оператор, да регистрира предплатена карта, да поднови договора или да плати сметката си.

Може също да сключи застраховка, да активира услуги за онлайн защита, да печели атрактивни оферти или да събира печати с дигиталната версия на 100-те национални туристически обекта.

Така приложението Yettel се превръща в цялостна дигитална платформа и отразява стратегическата визия на телекома – да бъде не просто доставчик на свързаност, а партньор на потребителя в дигиталното му ежедневие.

„При трансформацията на приложението Yettel следвахме три основни принципа. На първо място, да съберем в него всички телеком услуги, които искаме да предложим на потребителя. На второ, да създадем не просто приятно и практично телеком приложение, а дигитална екосистема от услуги, превърнали се във важна част от живота на потребителя. И не на последно място – да представим всичко това в изчистен дизайн, лесна навигация и отлично дигитално изживяване“, подчерта Стефан Димитров, директор „Дигитални продукти и маркетинг“.

Какво може новото приложение Yettel

Последната новост е, че приложението Yettel вече е и онлайн магазин. В него потребителят избира от богато портфолио от устройства – смартфони, смартчасовници, таблети, лаптопи, телевизори, смарт джаджи или аксесоари. Всеки от тях е представен с подробна информация за характеристиките и възможностите му. Потребителят може да ги сравнява по различни показатели – камера, батерия, дисплей или по оценките на DXOMARK – световната лаборатория за оценка на качеството на електронните устройства. В количката си той може да добави и мобилен план – с възможност за eSIM и физическа SIM карта по избор.

С едно приплъзване се разкрива и „Смартфон вселена“ – пакетът от услуги, с който телекомът се грижи за всеки етап от живота на едно устройство.

Изцяло в приложението се случват и останалите етапи от покупката – дигитална идентификация – чрез селфи и снимка на лична карта, избор на доставка, преглед на договора, подписване и плащане.

Повече от телеком приложение

Телеком услугите не изчерпват възможностите на новото приложение Yettel. В него потребителят може много повече. С няколко клика той активира Yettel TV или дигитална услуга за свободното време. Партньори на телекома са едни от най-големите световни и местни брандове като HBO Max, SkyShowtime, Voyo, Storytel и други.

Приложението включва и решения за киберсигурност – „Онлайн защита“ и „Защита на профила“, както и най-новата услуга в портфолиото на компанията – „Застраховки OneClick“. Услуги за дома като „Смарт майстор“ – за спешна помощ при аварии, както и единствената на пазара „Смартфон диагностика“, която прави технически преглед на устройството – допълват разнообразието от предложения.

За още по-ангажиращо изживяване телекомът добавя и игрите „Петък с Yettel“ и Промо вторник, с които потребителят може да спечели атрактивни оферти през цялата седмица.

„Целта ни е потребителят да влиза в приложението не само защото трябва да си плати сметката, а защото иска и знае, че винаги ще намери нещо ново и интересно“, подчерта Стефан Димитров, директор „Дигитални продукти и маркетинг“.

Yettel вече е дигитализиран телеком

Приложението Yettel е най-видимото проявление на дигиталната трансформация на телекома, която той започна преди три години. Амбицията на компанията е да дигитализира бизнеса си, така че всички ключови операции, които клиентът прави в магазина, да са възможни и онлайн.

Днес телекомът отчита 95% дигитализирани клиентски интеракции, което на практика превръща Yettel в дигитализиран телеком.

Този резултат е особено значим предвид сложността на телекомуникационния сектор, в който процеси като задължителна идентификация, подписване на договор и регулаторни изисквания превръщат дигитализацията на този вид услуги в немалко предизвикателство.

В много отношения Yettel е пионер и проправя пътя за дигитализацията на телеком сектора у нас. Той е първият и единствен оператор в България, дигитализирал ключови процеси като активация на нов план, пренос на номер и гаранционната карта. Той е и единственият телеком в страната, интегрирал Google Pay и Apple Pay като сигурен и удобен метод за плащане.

С над 2 милиона сваляния, приложението Yettel е едно от най-високо оценените телеком приложения у нас – с 4.6 звезди в Google Play и 4.5 звезди в App Store.

Открий новото приложение Yettel тук: Новото приложение Yettel – място за всичките ти планове.