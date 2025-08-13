Yettel добавя адаптер към всяка онлайн покупка на iPhone през август

Офертата важи за всички налични модели и се активира автоматично при добавяне на устройството в количката

13 август 2025
Снимка Yettel

През целия август клиентите на Yettel, които изберат нов iPhone от онлайн магазина на оператора, ще получат допълнително адаптер. Не се изисква промокод – зарядното устройство се добавя автоматично в количката веднага след избора на смартфон. Офертата може да се ползва до 31 август 2025 г. и важи за всички модели iPhone, налични на Yettel.bg, до изчерпване на количествата.

В онлайн магазина на Yettel клиентите могат да избират измежду най-новите смартфони на Apple – от стилния iPhone 16 и неговите Pro и Plus варианти до по-достъпни предложения като iPhone 15 и iPhone 14. Всички устройства се предлагат както в брой, така и на лизинг с абонаментни планове Total и Total Unlimited. Пазаруването в онлайн магазина на Yettel е лесно и сигурно, а доставката след това е напълно безплатна.

С настоящата оферта, към всяка онлайн поръчка на iPhone клиентите получават и оригинален Apple 20W USB-C адаптер за бързо зареждане. Това компактно и удобно зарядно устройство е съвместимо с всички модели iPhone и iPad, които поддържат USB-C зареждане, включително най-новите поколения. Адаптерът предлага мощност от 20W и осигурява изключително бързо зареждане у дома, в офиса или в движение. В комбинация с подходящ кабел, възвръщането на заряда до 50% отнема само около 30 минути. Стойността на зарядното устройство в търговската мрежа е 61,99 лв./31,69 евро, но до края на август клиентите на Yettel го получават без допълнително заплащане заедно с всеки модел iPhone.

При закупуване на смартфон от Yettel, клиентите автоматично получават и достъп до „Смартфон вселена“ – специален пакет с услуги с добавена стойност. Той включва тригодишна гаранция без допълнителни такси, възможност за застраховка срещу счупване или кражба с първа вноска за сметка на оператора, достъп до сертифициран сервиз на Yettel и услуга за провеждане на отдалечена диагностика, чрез която може да се проследи техническото състояние на устройството. А когато дойде моментът за нов телефон, клиентите могат да върнат стария си модел чрез програмата „Рециклирай и спести“ и да получат отстъпка при покупка на нов.

