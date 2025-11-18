Walltopia търси нов финансов директор: Да не е много висок или хубав. Ако ще е висок, поне да е хилав - не като Спецов

Търсим Финансов директор за Walltopia и фирмите в групата, съобщи предприемачът и създател на компанията Ивайло Пенчев в социалните мрежи.

Той обобщава, че за пореден път Walltopia има най-добрата година в историята си. По думите му затова се е отворил и апетит за още бизнес. Компанията започва нови продуктови линии, както и да разширява съществуващите.

"Разширяваме заводите си тук. Макар и вероятно за последен път. Отваряме нов завод в Китай, нови джимове в Америка, България и Китай и може би на още места. Обмисляме покупка на някои Вериги джимове и някои наши конкуренти", заявява Пенчев.

Той пише, че новият финансов директор на компанията трябва да е "умен, енергичен, добре образован, опитен и да е добър човек, който може да носи отговорност и не се страхува да признава грешките си".

"Ако е лош човек, дори да е нобелов лауреат по финансово директорство - не го щем. Ако е ранима душа и има нужда от постоянна валидация - ц", пише предприемачът.

Идеалният кандидат е учил математика или физика в СМГ или НПМГ или на друго подобно място, не му е стигнал талант за наука, избрал е да стане финансист или счетоводител, но все още има широки интереси.

Изискванията продължават - да е играл стратегически игри, да е дисциплиниран и да спортува. Да е отговорен е към семейството - дори да е разведен - грижи се за бившите си жени и за всичките си деца. "Ако е жена.. - не знам. Не е нужно да се грижи за бившите си мъже", шегува се Пенчев.

Появява се изискване и да е учил в елитни университети като Харвард и Станфорд, където е разбрал "как да надхитри целия свят, но вече е надраснал нуждата да го прави - иска да създава стойностни неща".