Времето се затопля, до 20 градуса днес

Слънцето ще пробие през облаците днес, само на отделни места в планините ще правали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2 градуса.

Слънце ще грее край морето, ще е ветровито, но термемометрите на брега ще се качат до 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Утре ще има повече облаци, в Северна България и планините ще превали. Значителни по количество валежи не се очакват. Дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12 градуса.