Времето през декември: Малко валежи, сняг в планините, топла и дъждовна Коледа

Средната месечна температура през декември ще бъде около и над нормата. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а най-високите – между 15° и 20°, според прогнозата на НИМХ.
Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата.
Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.
През втората половина от първото десетдневие се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите. В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи. Температурите ще останат по-високи от климатичните норми.
Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.
Астрономическата зима започва на 21 декември в 17 ч. и 3 мин.
