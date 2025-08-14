Време за море - 29° на брега, 27° сред вълните

Слънчево ще е времето днес, в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над южните и западните райони.

На повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 25°, а на 2000 метра - около 19 градуса.

Край морето ще е идеално за плаж с температури между 27° и 29° на брега, а сред вълните от 3-4 бала - 26°-27 градуса.

През следващите дни до края на седмицата в по-голямата част от страната ще бъде слънчево.