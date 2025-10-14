Водата спира в части от София утре

OFFNews 14 октомври 2025 в 10:03 4432 1
Софийска вода

Снимка БГНЕС/архив

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството. 

Заради пресвързване на уличен водопровод по ул. „Проф. Асен Киселинчев“ в м. Детски град се налага спиране на водоподаването от 13:00 до 19:00 часа на в района на местността.

Във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 14 в ж.к. „Сердика“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на бл. 14 /висока зона/.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

    IvoIvo

    14.10 2025 в 11:13

    Сефте!
     
