Водата спира в части от 4 столични района утре

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради строително-монтажни работи на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“ в ж.к. Левски В се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на в.з Киноцентъра III част, ул. „Детски мир“ № 6., се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 17:00 часа на в.з.Киноцентъра III част.

Строително-монтажни работи, на бл. 9 и бл. 10 в ж.к. „Красна поляна“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа в бл. 9 и бл. 10.

Вода няма да има заради ремонт и на бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“, ж.к. Дружба 2 от 10:00 часа до 22:00 часа в района на ж.к. Дружба 2 – 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та част, ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.