Вода в строяща се метростанция, но ''къртицата'' не е пострадала

OFFNews 27 октомври 2025 в 13:49 764 0

Снимка Метрополитен ЕАД

В новоизграждащата се метростанция на бул. „Шипченски проход” проникна минимално количество вода на строителната площадка през обслужващата строителството рампа на 24 октомври.

Предприетите са превантивни мерки, но високият интензитет и количествата дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален клон и проблеми с отводняването на бул. „Шипченски проход”.

Това съобщиха от Метрополитена в официална позиция. 

Благодарение на създадената навременна организация количествата проникнала вода са своевременно изпомпани и щети по тунелопробивната машина, известна като "къртицата" и останалата строителна механизация не са допуснати.

След спирането на валежите днес ще се предприемат действия за отстраняване на проблемите с канала и прилежащите ревизионни шахти, а изпълнението на строителните дейности по новоизграждащата се метролиния ще продължи по график, допълват от Меторполитен. 

