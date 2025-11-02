Внезапно почина шефът на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Светлозар Патарински е починал внезапно, съобщиха от Министерството на земеделието и храните тази вечер.
"С тъга и дълбоко прискърбие Министерството на земеделието и храните съобщава, че внезапно ни напусна д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България", пишат на сайта на ведомството.
Светлозар Патарински е роден през 1978 г. Той е магистър по ветеринарна медицина от Лесотехническия университет в София. Притежава дългогодишен стаж и професионален опит в големи частни компании, където е отговарял за качеството, безопасността и контрола на храните.
Професионалният му стаж в сферата на безопасността на храните започва в производството на месни продукти в „Соларис-АС", където ръководи екипа за внедряване и контрол - „Анализ на риска и контрол на критичните точки", по-известен като Система HACCP.
В следващите години д-р Патарински е мениджър по качеството и безопасността на храните в различни фирми. Професионалният му път е преминал в осигуряването на безопасна храна, предлагана на българските и чуждестранните потребители, за което гарантира с името и подписа си.
Придобива множество допълнителни квалификации отново в същата сфера, притежава сертификати за вътрешен одит по IFS, Версия 5, 6 и 7, външен одитор по HACCP и ISO 22000 и други.
02.11 2025 в 23:51
