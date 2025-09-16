ВМС унищожиха дрон на около 80 км от Варна

OFFNews 16 септември 2025 в 13:47 1951 0

Снимка Архив

Българските Военноморски сили са открили повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна, във водите на Черно море.

Това е станало вчера, във взаимодействие със съюзни сили и средства, съобщиха от Министерството на отбраната. 

Днес безпилотният апарат е унищожен, при което не е имало вторичен взрив.

По време на операцията от ВМС са участвали вертолет, катер и кораб. 

Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването, уточняват от МО. 

