Ведомствата единодушни: Няма причина олиото да поскъпне

Проверки на Комисията за защита на конкуренцията, аграрното министерство, митниците и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показаха, че към момента не съществуват пазарни или обективни предпоставки за промяна на цените на слънчогледовото олио и царевицата.

Добивът на маслодаен слънчоглед е достатъчен да задоволи потреблението в страната, сочат данните на МЗХ.

Резултатите от проверките бяха представени на съвместна работна среща на председателя на КЗК Росен Карадимов, министъра на земеделието и храните Георги Тахов, председателя на Агенция „Митници“ Георги Димов, шефа на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Срещата се проведе по указания на премиера Росен Желязков в рамките на Механизма за координация във връзка с въвеждането на еврото.

Предоставената информация от министъра на земеделието и храните показва, че очакваното производство на слънчогледово семе от реколта 2025 г. е 1,5 млн. тона и надвишава няколко пъти необходимите количества за задоволяване потребностите на българския пазар. Вътрешното потребление е около 100 000 тона, като за получаването му са необходими 250 000 тона слънчоглед за преработка в масло. Цените на слънчогледовото масло се влияят основно от международните пазари, като данните показват, че няма обективни икономически предпоставки за поскъпване на продукта на вътрешния пазар.

За царевицата очакваният добив за 2025 г. е между 1,2 и 1,3 млн. тона. Отчетеният спад е поради влошени климатични условия и по-малко засетите площи. Средната изкупна цена през септември 2025 г. е 380,33 лв./тон, което е минимално увеличение спрямо същия месец на 2024 г. Вътрешното потребление включва около 500 000 тона за производство на фуражи, а останалите количества се използват за индустриална употреба, храна и износ. Цената остава тясно свързана с международните стокови пазари.

КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио в края на август след публикации за очаквано повишение на цените поради намален добив на маслодаен слънчоглед през 2025 г. От Агенция „Митници“ беше изискана информация за всяко от дружествата за внос и износ на маслодаен слънчоглед, рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио. От земеделското министерство бяха изискани данни за производителите на маслодаен слънчоглед, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г.

По време на срещата председателят на КЗК информира за превантивните действия на антимонополния орган съвместно с Министерството на енергетиката и Агенция „Митници“ за нарушените доставки на биоетанол, затрудняващи работата на пазара на горива в страната. Активните съвместни действия на трите институции не допуснаха траен дефицит на биоетанол в страната и гарантираха нормалното функциониране на участниците на пазара на горива.