Въвеждат временна организация на движението на АМ ''Хемус'' в Софийска област

Реорганизират движението между 8 и 21 километър на автомагистрала “Хемус” в Софийска област. Причината - премахване на крайпътна растителност с цел подобряване на видимостта за шофьорите и повишаване на безопасността.
Необходимата техника ще се разполага поетапно в аварийната лента, а работата трябва да приключи до 19 ноември.
От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно и да не предприемат рискови маневри.
