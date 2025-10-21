Ваня Григорова пусна таблица с данни от договорите за сметопочистване в София

Общинският съветник Ваня Григорова публикува таблица с цените, сроковете фирмите, които в момента чистят отпадъците в София.

Повече от две седмици от началото на кризата със сметоизвозването в София, четири дни откакто трябваше да е приключила. Кметът Терзиев последно пусна дрон над Люлин и Красно село и остави Бобчева да се обяснява пред гражданите. Той се върна към посещенията на IT събития и публикуване на картинки, които представят светлото бъдеще. Продължава да продава мечти вече две години, пише в съобщение до медиите Григорова, която бе и кандидат за кмет на София.

Според нея гражданското недоволство в засегнатите от кризата с отпадъците райони Люлин и Красно село не стихва, но е "несъществено - а, си казал, че не е редно улицата пред блока ти да е зарита в отпадък, да шетат плъхове, да се носи смрад, а са ти размахали пръст, че не си си го закарал от Люлин до Надежда, Обеля или Красна поляна. Не се бориш с мафията, значи си част от мафията! А г-н Терзиев така и не прекратява обществената поръчка, че да я пребори тази мафия...

➤ Обществените поръчки през 2019 г. са отнели 11 месеца от откриване на поръчката до началото на договора с изпълнителите. Не 11 дни, 11 месеца. Допускаме, че тогава мафията не е извивала ръцете на предходния кмет и пак - 11 месеца.

➤ Обществените поръчки за първа до шеста зона са били провеждани едновременно, прогнозната цена на СО през 2019 г. е 153 лв. Договорите масово са сключвани над тази цена, единствените изключения са именно зона шест (Люлин и Красно село) и зона три, в която сега няма нито една отворена оферта.

➤ Договорите за осма и девета зона са от 2022 г. и са на по-високи цени - 183 и 195 лв.

➤ Общинското дружество "Софекострой" работи на цена от 181,73 лв. Договорът е от началото на 2025 г. Подписан от кмета Терзиев. Впрочем договорът с общинското дружество се подписва година за година, което внася тежка несигурност. Няма частно дружество, което да се съгласи да работи по този начин.

Старите договори, които ще изтекат скоро, са от 2020 г., цените не са актуализирани или поне не намирам информация да са, пише Григорова.

Минималната работна заплата през 2020 г. беше 610 лв., през 2025 г. вече е 1077 лв. Но цените са от 2020 г. Това обяснява защо цената на общинското дружество "Софекострой" е 181,73 лв. през 2025 г., а цената на Зауба за Люлин и Красно село е била 120,30 лв., но е договорена през 2019 г., преди поредицата кризи.

Договорът не предвижда индексации! Във въпроси и отговори на настоящата поръчка неколкократно е задаван този въпрос. СО отговаря, че кандидатът следва да предвиди инфлацията, ръста на заплатите, горивата, цените на резервните части, ел. енергията за следващите пет години. Напомням, че това е бил подходът и при предишното ръководство и той е грешен. Бизнесът не ходи на врачки, които предвиждат инфлация, войни и икономически санкции. Това са го знаели, разбира се, и предишното, и настоящото ръководство на СО.

Именно затова в отговорите на СО към кандидатите можем да открием и следното:

 участниците МОГАТ да подават оферти и над посочената прогнозна стойност

 при стопанска непоносимост, винаги цената може да се предоговори!

Т.е. нито посочената от г-н Терзиев в поръчката цена е максимална, нито е финална…

Прогнозна цена на СО от 166,67 лв.

 Нито една оферта не е под тази цена, въпреки внушенията, че турската фирма влиза в нея.

 Възниква и въпросът доколко реалистична е цена от 166,67 лв., когато преди пет години, преди поредицата световни кризи е била 153 лв.

И все пак цената на турската фирма се откроява - тя е доста по-ниска от всички останали оферирани цени и аз бих приветствала сключването на договор с нея. Ако цялата постановка, която наблюдаваме, не сочи, че целта е именно изпиране на тази фирма, която:

1. е регистрирана в България няколко дни, след подаване на документите за обществената поръчка от СО към АОП

2. е докарала камиони, преди завършването на обществената поръчка, което НЕ е условие по поръчката. Защо? Някой поел ли е ангажимент, че ще спечели, та ги е докарала? Някой на достатъчно високо ниво, за да е гарантирана победата?

3. НОРМ е стара фирма с опит, но не в сметопочистването, а в отбранителната промишленост на Турция

Така и не получавам отговор какъв е нейният опит в сметопочистването, откъде г-н Терзиев знае, че е имало втора турска фирма, коя е тази втора фирма от Турция? Вече очаквам, ако въобще има такава, тя да има богат опит в производството на боеприпаси и гранатомети, пише Ваня Григорова.