Вълна от съпричастие: Над 15 000 евро събра фондацията на Манол Пейков за пострадалите на АМ ''Тракия''

OFFNews 11 ноември 2026 в 17:26 2159 1
АМ ''Тракия''

Снимка БГНЕС
тежка катастрофа на АМ ''Тракия''

За малко повече от денонощие фондацията на Манол Пейков събра 15 680 евро дарения за пострадалите от катастрофата на АМ "Тракия" и техните семейства. Това обяви самият издадетел и бивш депутат Манол Пейков в социалните мрежи. 

До момента сме събрали следните средства по обявената вчера кампания за подпомагане на жертвите от катастрофата на магистрала "Тракия" и техните семейства:

По сметка: 12,344.28 евро от 190 дарения
По PayPal: 3,320 евро от 24 дарения
Общо: 15,680 евро и 28 цента от 214 дарения
Кампанията продължава, пише Пейков във фейсбук. 

Над 10 души загинаха в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" в ранните часове на 10 ноември. Трима от пострадалите са в тежко състояние, един от тях е с опасност за живота, съобщи здравното министерство по данни към 15 ч. днес. 

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Коментари
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Джендо Джедев

11.11 2026 в 17:38

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Браво на Манол и на дарителите!
 
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