Вълна от съпричастие: Над 15 000 евро събра фондацията на Манол Пейков за пострадалите на АМ ''Тракия''

За малко повече от денонощие фондацията на Манол Пейков събра 15 680 евро дарения за пострадалите от катастрофата на АМ "Тракия" и техните семейства. Това обяви самият издадетел и бивш депутат Манол Пейков в социалните мрежи.

До момента сме събрали следните средства по обявената вчера кампания за подпомагане на жертвите от катастрофата на магистрала "Тракия" и техните семейства: По сметка: 12,344.28 евро от 190 дарения

По PayPal: 3,320 евро от 24 дарения

Общо: 15,680 евро и 28 цента от 214 дарения

Кампанията продължава, пише Пейков във фейсбук.

Над 10 души загинаха в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" в ранните часове на 10 ноември. Трима от пострадалите са в тежко състояние, един от тях е с опасност за живота, съобщи здравното министерство по данни към 15 ч. днес.

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