В Ловеч се проведе акция по почистване на брега на р. Осъм

Доброволци почистват брега на р. Осъм

Снимка Община Ловеч
Доброволческа акция по почистване на брега на река Осъм

На 23 август 2025 г. се проведе доброволческа акция по почистване на брега на река Осъм в участъка от моста на Баш Бунар до Транспортния мост.

Инициативата бе организирана от сдружение „Екомисия 21. век“ като част от проект „Младежки климатичен форум“.

В акцията активно се включиха основно млади хора - доброволци, няколко граждани и трима общински съветници, които с ентусиазъм участваха в почистването. Кметът на Община Ловеч, Страцимир Петков, също се включи. Той поздрави участниците и поговори с тях. Лидия Митева от „Контрол по чистотата“ към общината продължи казаното от кмета и запозна децата с важността на разделното събиране на отпадъци.

Сдружението осигури необходимите материали – ръкавици, чували и вода за всички доброволци. Благодарение на съвместните усилия, брегът на река Осъм вече е по-чист и приветлив за всички жители и гости на Ловеч.

Снимка: Община Ловеч

