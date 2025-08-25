В Ловеч се проведе акция по почистване на брега на р. Осъм

На 23 август 2025 г. се проведе доброволческа акция по почистване на брега на река Осъм в участъка от моста на Баш Бунар до Транспортния мост.

Инициативата бе организирана от сдружение „Екомисия 21. век“ като част от проект „Младежки климатичен форум“.

В акцията активно се включиха основно млади хора - доброволци, няколко граждани и трима общински съветници, които с ентусиазъм участваха в почистването. Кметът на Община Ловеч, Страцимир Петков, също се включи. Той поздрави участниците и поговори с тях. Лидия Митева от „Контрол по чистотата“ към общината продължи казаното от кмета и запозна децата с важността на разделното събиране на отпадъци.

Сдружението осигури необходимите материали – ръкавици, чували и вода за всички доброволци. Благодарение на съвместните усилия, брегът на река Осъм вече е по-чист и приветлив за всички жители и гости на Ловеч.

Снимка: Община Ловеч