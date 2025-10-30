В Карлово гласуват промяна на статута на терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут

Карловският общински съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ-Сопот и на германската фирма "Райнметал".

В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост. Теренът е 518 декара.

Договорът беше подписан на 28 октомври в Министерски съвет.

Под договора подписите си сложиха лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат са включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

По време на гласуването в общинския съвет е организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.