В Карлово гласуват промяна на статута на терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут

30 октомври 2025
ВМЗ

Снимка БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ
ВМЗ

Карловският общински съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ-Сопот и на германската фирма "Райнметал".

В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост. Теренът е 518 декара.

Договорът беше подписан на 28 октомври в Министерски съвет. 

Под договора подписите си сложиха лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат са включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

По време на гласуването в общинския съвет е организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.

