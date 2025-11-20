В Габрово махнаха чисто нов асфалт от 2 улици, за да го положат отново

За втори път тази есен в Габрово изкъртиха чисто нов асфалт от улица, за да положат настилката отново.

За куриозния "ремонт на ремонта" алармира сайтът "За Габрово".

Втора габровска улица за кратко време повтаря един и същи сценарий: новоположен асфалт се нарязва и премахва само дни след полагането. Асфалтът на ул. „Евтим Дабев“ бе премахнат на 14 ноември, а същата процедура по премахване на чисто нов асфалт вече се случва и на ул. „Христо Ботев“ – улица, която и без това беше в центъра на обществено напрежение заради масовото изсичане на дърветата там, пише сайтът.

Резултатът е един и същ: ремонт за десетки хиляди левове трябва да бъде преработван почти веднага след неговото изпълнение.

Ул. "Христо Ботев"

Два ремонта, един и същи изпълнител

И в двата проекта участва един и същи консорциум от фирми:

- ДЗЗД „Градска среда на Габрово 2016 – 2“

- ДИМАС АД

- КОТА-2001 ООД.

Това поставя логичния въпрос:

Повтаря ли се един и същ дефект при един и същ изпълнител?

Какво знаем за ул. „Евтим Дабев“?

По информация от неофициален източник, при ремонта на ул.„ Евтим Дабев“ са били взети лабораторни проби от асфалта, които по всяка вероятност не са отговаряли на стандартите. Резултатът – асфалтът е изцяло премахнат и положен наново към настоящия момент. Дали това е действително така и дали това е причината за премахването на новопоставения асфалт - въпросът ще отправим към възложителя на обществената поръчка на обща стойност 694 510.62 лв. без ДДС - Община Габрово, допълва сайтът "За Габрово".

Какво се случва на ул. „Христо Ботев“

Днес същите действия се наблюдават на ул. „Христо Ботев“. Нов асфалт се премахва, а официална причина не е обявена.

Днес от община Габрово обявиха, че по настояване на местната власт е започнало отстраняването на неточности при асфалтирането на ул. „Христо Ботев“. Корекциите се извършват за сметка на изпълнителя, преди да се премине към следващия етап от ремонтните дейности, за да се гарантира качествено изпълнение и дълготрайност на настилката.