В Бургас произведоха ток от хранителни отпадъци (видео)

За първи път в Бургас бе произведена електроенергия от хранителни отпадъци, събрани разделно от домакинствата. Това съобщи кметът Димитър Николов на официалната си Фейсбук страница, като отбеляза, че процесът е извършен в новата анаеробна инсталация на града.

"Благодаря на всички мои съграждани, които изхвърлят разделно остатъците от храна в кафявите кофи до контейнерите", пише кметът.

Анаеробната инсталация в Бургас е първата в България, която работи по принципа на суха метанизация. Съоръжението разполага с капацитет за преработка на над 30 000 тона отпадъци годишно и е без аналог в страната. Включва 8 биореактора, система за биогаз, газово хранилище, 6 тунела за компостиране и когенераторна система от най-висок клас за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пише БТА.

Инсталацията е оборудвана със съвременни системи за управление на ферментацията, мониторинг и контрол на процесите. Разграждането на отпадъците се извършва при пълна липса на кислород, с помощта на специални бактерии, което води до получаването на висококачествен компост и метан.

Съоръжението бе открито през ноември 2023 г. и е изградено по проект №BG16M1OP002-2.004-0002 по Оперативна програма "Околна среда 2014–2020", с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие.