Утре ще бъде ден на траур в памет на загиналите на АМ ''Тракия''

Министерски съвет ще обяви утре, 11 ноември, за ден на траур в памет на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза пред журналисти на мястото на инцидента министър-председателят Румен Радев.
Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Най-малко 11 души са загинали и близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.
„Пострадалите са настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол“, съобщи премиерът, който обяви, че лично ще посети лечебните заведения заедно с министъра на здравеопазването.
„Искам още веднъж да изкажа моите искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите в тази катастрофа“, заяви Радев.
Той благодари на спасителните екипи и на гражданите, включили се в оказването на помощ на пострадалите въпреки изключително тежките метеорологични условия и силно ограничената видимост тази сутрин.
„Надявам се, че оттук нататък ще има стабилизиране и да нямаме повече загинали“, посочи Радев.
„Говорила съм с директорите на лечебните заведения и в Сливен и в Бургас, на този етап няма нужда от допълнително кръводаряване. Има наличност на кръв и кръвни продукти“, съобщи от своя страна министър Катя Ивкова, след като по-рано от МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” отправиха апел за помощ.
Военният министър Димитър Стоянов съобщи, че армията оказва пълно съдействие.
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