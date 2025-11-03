Утре плащат майчинските, пенсиите от 7 ноември

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември

OFFNews 03 ноември 2025 в 08:44 269 0
НОИ

Снимка БГНЕС/архив

Изплащането на пенсиите през ноември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 ноември, съобщи НОИ. 

На 4 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври. 

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник). 

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     