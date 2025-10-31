'Уолтопия' обяви награда от 50 000 лв. за информация за кибератаката срещу компанията

Собственикът на "Уолтопия" Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лв. за информация, която ще позволи залавянето на хакерите, атакували преди три дни компанията и свързаните й фирми. Киберпробивът е дело на китайска група. Той е довел до извеждане от строя на IT системите и уебсайтовете, въпреки че производственият процес не е спрял.

"Нашите фирми, като повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата – това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока", коментира Пенчев пред Нова тв.

Toй потвърди, че хакерите са се представили сами, като изпратили имейл с искане за откуп.

"Не предполагаме кои са – те си пратиха имейл и си казаха. Влязоха в десетки сървъри и се опитаха да ги криптират", обясни той.

Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. Пенчев изтъкна, че компанията разполага с три слоя сигурност и именно третият ги е спасил. Бекъпите не са унищожени и се възстановяват. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим.

В момента работата е частично парализирана.

"Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим – сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите", изтъкна предприемачът.

Хакерите не са посочили конкретна сума, но отговорът на Пенчев е категоричен: "И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив – ние сме готови да платим 50 000 лв., за да бъдат хванати. Искаме хората, които имат сведения, да ни дадат информация – имена, имейли, следи, всичко, което би помогнало да се идентифицират разбойниците", посочи той.

По думите му атаката е извършена чрез платформа, в която може да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително и българи.

"Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни", изтъкна Пенчев.

Предприемачът разкритикува институциите, след като според него държавата не е реагирала адекватно на подадения сигнал.