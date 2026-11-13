Училище фантом в Ямболско е глътнало 720 000 евро субсидия

Училище с празни стаи и фиктивна посещаемост в с. Бояново беше разкрито от разследване на Нова телевизия. След подаден сигнал от медията екип на Регионалното управление на образованието е извършил внезапна проверка на място.

Село Бояново има по-малко от 500 жители. Там трябва да има гимназия, получила близо 720 000 евро, за да започне учебната година, и още толкова, за да ремонтира общежитието си. Трябвало с още 90 000 евро да оборудва с най-модерна техника иновативния си STEM кабинет, съобщават от Нова телевизия.

Екип на медията позвънял в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и е попитал дали може да запише дете, изключено от друго училище. От училището отговорили, че няма опция, защото паралелките са пълни.

В петък сутринта екипът на телевизията застава пред училището един час преди първото занятие, за да види колко ученици ще дойдат. Присъствието е слабо, а местните деца твърдят, че "когато искат отиват, когато не искат – не". В Бояново и околните села хората казват, че учениците ходят, само когато ще има проверка.

Директорката Ваня Гаджева не иска да отговаря на въпроси. След опит да се затвори в кабинета си, тя все пак решава, че би искала да говори.

Казва, че за първия час е имало около 35 ученици, като 20 от тях дошли с автобуса. Екипът на телевизията обаче вижда не повече от 10 души, част от които учители. Директорката твърди, че се пишат отсъствия, но признава, че има голям проблем.

„Искам да докарам учениците в училище. Като начало започнахме ежедневни разговори с родителите. За момента не сработва”, споделя Гаджева.

Но финансовата сметка е такава – колкото повече ученици – толкова повече пари. С тази формула гимназията в село Бояново е получила малко над 719 000 евро от община Елхово.

През настоящата учебна година в гимназията се обучават 131 ученици, като в деня на проверката на РУО 113 от тях са отсъствали. Отсъствията в този ден са били коректно отразени в електронната система. За 11 от отсъстващите ученици са представени медицински бележки, а за останалите към момента на проверката не е имало данни за причините за отсъствието им. Към същата дата са наложени санкции на трима ученици, а за други 38 са започнали процедури по налагането им. На двама ученици са спрени социалните помощи заради допуснати неизвинени отсъствия.

Същевременно справка на МОН в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) показва, че през предходната учебна година не са регистрирани дни с толкова голям брой отсъстващи ученици. Това поражда въпроси относно коректността на отразяването на отсъствията в електронния дневник на училището.

В тази връзка министърът на образованието Георги Вълчев разпореди допълнителна проверка, която ще бъде извършена от експерти на дирекция "Организация и контрол" и Инспектората на МОН в РУО – Ямбол. Целта е да се установи какъв контрол е осъществяван върху училището през последните години, какви проверки са извършвани, давани ли са предписания и какви превантивни мерки са предприемани. При установени нарушения ще бъде потърсена отговорност както на училищно, така и на регионално ниво.

МОН ще инициира и съвместна среща с институциите, ангажирани с Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система на място, тъй като до момента в министерството не са постъпвали сигнали за евентуални нередности в училището. В тази връзка ще бъдат проведени разговори с представители на областната администрация, общината, РУО – Ямбол, органите на МВР и дирекция "Социално подпомагане", включително отдел "Закрила на детето". Целта е да се изясни какви действия са предприемани до момента и какво е било взаимодействието между отговорните институции за своевременното установяване и сигнализиране за проблеми.

"Случаят отново подчертава необходимостта от преразглеждане на модела на финансиране на училищата. Сегашната система, при която финансирането е обвързано основно с броя на учениците, създава предпоставки за формализъм и отчитане на резултати само на хартия. Промяната на този модел е сред основните приоритети, които министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев постави още в началото на мандата, като МОН вече работи по нова формула за финансиране, която да ограничи тези практики и да постави по-силен акцент върху качеството на образованието", казват от ведомството.

Министерството на образованието и науката е категорично, че умишленото неотразяване или прикриване на отсъствия е недопустимо. В предходни години за подобни нарушения са освобождавани директори на училища. Ако проверките установят такива практики, ще бъдат предприети най-строгите предвидени в закона мерки, включително търсене на дисциплинарна отговорност.

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